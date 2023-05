"Amici"e l'Arena di Verona, che momento magico per Il Volo e Piero Barone

Piero Barone incanta - ancora una volta - l'Arena di Verona. Il narese del trio de Il Volo è stato tra i protagonisti di una doppia data in una delle location più belle e prestigiose d'Italia. L'evento "Tutti per uno" è stato un successo annunciato. L'Arena ha fatto da cornice ad uno spettacolo a tratti sublime.

Un appuntamento definito - dagli addetti ai lavori - incredibile che, ha portato i tre cantanti in un vero luogo simbolo della musica italiana. Il Volo si è esibito nelle date del primo e del tre maggio, con una serie di successi vecchi e nuovi mutuati dalla loro discografia.

Il "concertone" è iniziato alle 21 ed ha aperto la musica con "Ecstasy Of Gold" di Ennio Morricone, per poi proseguire con "Nessun dorma" e "Il mondo", e cosi via, un successo dopo l'altro.

"Nonostante la pioggia ci abbia accompagnato per tutto il live - hanno detto i tre artisti - voi ci avete sostenuti e accolti dall'inizio alla fine con un calore indescrivibile. Siamo tre ragazzi fortunati e vi vogliamo bene". Sono queste le parole dette dai tre ragazzi: Piero, Ignazio e Gianluca.

Il doppio appuntamento andrà anche in onda prossimamente su canale 5. Il Volo di Piero Barone sarà in prima serata nelle reti Mediaset. Un regalo importante per gli instancabili fans del trio più famoso d'Italia. La carriera de Il Volo è un crescendo. I tre tenori, ieri sera, sono stati ospiti di "Amici", talent show condotto da Maria De Filippi.

"Non si sono mai montati la testa - ha detto Cristiano Malgioglio - hanno avuto un successo internazionale e sono rimasti genuini, questo gli fa onore". Il Volo ha portato sul palco di "Amici" un medley che è stato molto apprezzato. Piero Barone ha optato per un look elegante con abito di taglio sartoriale.