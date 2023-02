Sfottò su whatsapp per un taglio di capelli e 14enne selvaggiamente picchiato: denunciato uno dei componenti del "branco"

Ha 14 anni ed è di Favara il minorenne che è stato denunciato per lesioni personali in concorso. Assieme ad altri ragazzini, che sono ancora in corso d'identificazione, avrebbe - stando all'accusa formalizzata - picchiato, selvaggiamente, un coetaneo. Uno studente agrigentino che è finito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dove i medici gli hanno diagnosticato traumi e lesioni guaribili in circa 8 giorni.

Tutto è accaduto in via Empedocle e si sarebbe trattato - secondo quanto ricostruito, con lettera indirizzata ad AgrigentoNotizie, dal genitore del 14enne picchiato - di una spedizione punitiva organizzata da un "branco" di ragazzini favaresi. L'aggressione sarebbe stata provocata, secondo quanto riferito dal genitore del ragazzo ferito, da un commento, scritto in una chat di whatsapp, "su un taglio di capelli estrosi a forma di cipolla".

I carabinieri della stazione di Agrigento hanno raccolto la denuncia formalizzata dal genitore del quattordicenne e avvisato la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo. Sono in corso, naturalmente, le indagini per identificare anche gli altri ragazzini che si sono resi autori o complici del pestaggio.