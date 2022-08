Commerciante aggredito e picchiato da una decina di energumeni: 35enne in ospedale, "branco" ricercato

C’è dietro una diatriba legata alla concorrenza? O sono altri i motivi? Sono questi gli interrogativi che, nelle ultime ore, si stanno ponendo i poliziotti del commissariato di Licata, che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli, che indagano sull’inquietante episodio verificatosi nella città del Faro. Una decina di extracomunitari, nella notte fra domenica e lunedì, si sono presentati in una panineria e piadineria e hanno, letteralmente, massacrato, a calci e pugni, il gestore del punto di ristoro. Il trentacinquenne è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” dove i medici, per ore ed ore, lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari. Al commerciante sono stati diagnosticati vari traumi e contusioni, ma, per sua fortuna, non è in pericolo di vita.

I poliziotti, acquisita la notizia della violenta aggressione, hanno subito avviato l’attività investigativa per provare ad identificare se non tutti, almeno una buona parte, dei componenti del gruppo che ha messo a segno quella che sembrerebbe essere una sorta di “spedizione punitiva”. Non filtrano, naturalmente, indiscrezioni sulle indagini che vengono coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Appare scontato – anche se, appunto, mancano le conferme istituzionali – che, quale primo passo, i poliziotti del commissariato di Licata abbiano verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza pubblica o privata nei pressi del luogo, nel centro cittadino, dove s’è consumata l’aggressione. Eventuali telecamere attive non potrebbero che dare il giusto input investigativo. Nelle prossime ore, non appena starà un po’ meglio naturalmente, i poliziotti sentiranno il commerciante trentacinquenne. Le sue dichiarazioni e ricostruzioni sono del resto di fondamentale importanza per mettere dei punti fermi. I motivi dell’aggressione, almeno fino ad ieri, risultavano essere completamente sconosciuti. Gli interrogativi su eventuali liti o discussioni legate alla concorrenza lavorativa restavano infatti tali. Semplici ipotesi investigative che dovranno essere, qualora possibile, suffragate.