Lavoro non pagato: ecco il perché della spedizione punitiva a commerciante, denunciati in sette

C’è una questione di soldi – di corrispettivi dovuti e non pagati – dietro il pestaggio del titolare di una panineria e piadineria del centro: un trentacinquenne. L’uomo pare che dovesse del denaro ad un bengalese impiegato per pochi giorni, come aiutante, nel suo esercizio commerciale. E’ stata dunque una vera e propria spedizione punitiva quella che è stata messa a segno da un “branco” di extracomunitari. Gli agenti del commissariato di polizia, coordinato dal vice questore Cesare Castelli, oltre a mettere dei punti fermi sul perché dell’aggressione, sono riusciti ad identificare e denunciare, alla Procura di Agrigento, i presunti responsabili. Sette i bengalesi – alcuni residenti a Licata e altri ospitati in comunità d’accoglienza della città del Faro - che finiti nei guai.

Nella notte fra domenica e lunedì, il gruppo di immigrati si è presentato alla panineria e piadineria e hanno, letteralmente, massacrato, a calci e pugni, il gestore del punto di ristoro. Il trentacinquenne è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” dove i medici, dopo averlo sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari, hanno sciolto la prognosi. Il ferito guarirà nel giro di poco tempo. I poliziotti, acquisita la notizia della violenta aggressione, hanno subito avviato l’attività investigativa per provare ad identificare se non tutti, almeno una buona parte, dei componenti del gruppo di aggressori. E in tempo record ci sono riusciti.

Non soltanto, appunto, la polizia è arrivata alla reale motivazione che aveva scatenato quella spedizione punitiva, ma è riuscita a dare un nome e cognome a tutti coloro che, quella sera, hanno accerchiato e malmenato il commerciante.