Picchiato selvaggiamente: 31enne finisce in ospedale, è mistero sul perché dell'aggressione

Cosa sia accaduto, e perché, non è affatto chiaro. Stanno indagando i carabinieri. E’ certo però che un trentunenne, operatore socio-sanitario, è stato aggredito e selvaggiamente picchiato in via Onorevole Bonfiglio a Cammarata. Il ferito è stato soccorso, durante la notte fra domenica e lunedì, dai sanitari del 118 ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Mussomeli dove i medici, dopo tutti gli accertamenti del caso e le primissime cure, hanno diagnosticato ferite e contusioni guaribili in circa 30 giorni.

I militari dell’Arma di Cammarata sono intervenuti direttamente sul posto dell’aggressione e hanno appunto facilitato i soccorsi del trentunenne. E’ stata informata la Procura della Repubblica di Agrigento e sono state avviate le indagini. Non è chiaro cosa sia effettivamente accaduto in via Onorevole Bonfiglio, nel cuore di Cammarata, né chi sia stato l’autore dell’aggressione. Appare scontato – ma ieri non filtravano indiscrezioni al riguardo – che qualche indicazione, sul perché e sull’aggressore, possano essere forniti dal trentunenne operatore socio-sanitario. Il ferito verrà sentito nelle prossime ore, non appena appunto sarà nelle condizioni di poter parlare, e senza alcuno stato di choc, con gli investigatori.

Non è escluso – ma, appunto, non filtrano indiscrezioni al riguardo – che i carabinieri possano aver già verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza pubblici o privati presenti in via Onorevole Bonfiglio. Telecamere che naturalmente potrebbero, qualora effettivamente presenti, fornire il giusto input. Non soltanto per ricostruire cosa sia effettivamente accaduto, e magari anche perché, ma anche per identificare l’autore dell’aggressione. Servirà, appare scontato, del tempo affinché l’attività investigativa dei carabinieri progredisca, indirizzandosi verso l’identificazione dell’autore o degli autori di quello che è stato un pestaggio e che ha determinato ferite e contusioni giudicate guaribili in circa 30 giorni dai medici dell’ospedale di Mussomeli.