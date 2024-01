"Mi ha tirato la bottiglia di vetro in faccia e puntato la pistola": racconto choc di una donna fuggita all'estero dopo accuse all'ex

Schiaffi, pugni, bottigliate in faccia e persino una pistola puntata alla tempia: è un racconto choc quello fatto da una donna adesso trasferita in Germania per non vedere più l'ex compagno.

"All'inizio - ha raccontato rispondendo al pubblico ministero Elenia Manno - la nostra relazione procedeva molto bene. Io ero reduce da una separazione e credevo di avere trovato l'uomo giusto. Presto, però, è uscito fuori il suo vero carattere. Era un violento, mi picchiava e mi umiliava davanti a tutti, soprattutto quando beveva".

Sotto accusa, davanti ai giudici della prima sezione penale presieduta da Alfonso Malato, una guardia giurata in servizio, all'epoca dei fatti, per una nota società di vigilanza siciliana. La procura gli contesta i reati di maltrattamenti e lesioni.

L'episodio più eclatante raccontato dalla donna risale al giorno di Pasqua del 2020. "Non voleva mai essere contraddetto - ha raccontato la donna - perché, in caso contrario, finiva a lite. Quel giorno abbiamo avuto un battibecco perché non era soddisfatto del dolce che avevo comprato. Mi tirò la bottiglia dello spumante in volto provocandomi un grave trauma".

La donna, inoltre, ha raccontato che in una circostanza le puntò alla tempia la pistola che utilizzava al lavoro. La presunta vittima, che gestiva un piccolo negozio di ortofrutta, secondo il suo racconto sarebbe stata picchiata con un violento schiaffo al labbro davanti a un fornitore della sua attività. "Mi ha ferito alla bocca, non ricordo quale fosse il motivo di quell'aggressione".

La guardia giurata, inoltre, avrebbe minacciato il figlio della donna per costringerla a ritirare una delle denunce presentate. "Mi ha detto che lo avrebbe fatto buttare dal ponte se non avessi rimesso la querela".

La commerciante, facendo anche autocritica, ha raccontato che la loro tormentata relazione è stata più volte interrotta e ripresa. "Sono stata stupida perché ero io a cercarlo. Mi sono trasferita a Stoccarda e ho aperto lì un'attività perché non volevo neppure avere la tentazione di chiamarlo e riprendere a frequentarlo. Non sono scappata da lui, sono scappata da me stessa".