Marito minaccia e picchia la moglie: donna in ospedale, 40enne denunciato

Minaccia e picchia la moglie. Un quarantenne agrigentino è stato denunciato, alla Procura, per maltrattamenti in famiglia e minacce. La donna, una trentacinquenne, è finita al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio", non è rimasta ferita gravemente per fortuna. Dopo i controlli e gli accertamenti dei sanitari, la donna è stata dimessa.

Le forze dell'ordine, avvisate di quello che tanto in città quanto in provincia è l'ennesimo caso, hanno attivato le procedure del cosiddetto "codice rosso".

Non è chiaro, o meglio non è stato reso noto, se quanto accaduto fra i coniugi sia il primo caso o, invece, l'ennesimo. Di fatto, l'agrigentino s'è scagliato contro la consorte e oltre, appunto, a minacciarla, l'ha picchiata.