"Picchia madre e sorella perché vuole i soldi per comprare la droga", papà-coraggio denuncia il figlio

Non ce l'ha fatta più. Dopo anni di subire in silenzio, cercando però sempre di scongiurare il peggio per moglie e figlia, il padre e marito si è presentato alla polizia ed ha denunciato il figlio. Un trentaduenne che per comprare la droga, sistematicamente, continua a chiedere dalle 50 alle 100 euro, talvolta anche 300. E quando il denaro gli viene negato, va - stando a quanto è stato narrato dal padre - su tutte le furie. Più volte, proprio a causa dell'aggressività, i genitori sono stati costretti a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Un inferno quello che, in silenzio appunto, è stato vissuto nell'abitazione del cinquantottenne agrigentino. C'è stata però, e di recente, una "goccia che ha fatto traboccare il vaso": la mamma ha negato i soldi e il giovane ha dato in escandescenze, aggredendo verbalmente e fisicamente tanto la mamma quanto la sorella che è finita al pronto soccorso perché ferita.

Non sono, inoltre, mancate le minacce: "Vi devo far morire tutti!".

Il giovane, stando a quanto è emerso, è stato anche in cura al Sert e in una comunità di recupero. Ma, evidentemente, il percorso non è servito. Fra preoccupazione e terrore, il genitore non ha potuto far altro che rivolgersi alla polizia, raccontare l'incubo nel quale la sua famiglia è sprofondata e formalizzare denuncia. Di fatto, l'uomo - e non è affatto il primo caso che si registra - sta cercando, e l'ha trovata, una strada da percorrere per aiutare-salvare il figlio e per salvaguardare gli altri componenti della famiglia.

Le ipotesi di reato che sono state configurate a carico del 32enne sono: maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minacce ed estorsione.