Pugni, schiaffi e secchiate d'acqua gelida contro l'anziana madre e la sorella disabile: arrestata 52enne

Maltrattamenti in famiglia, lesioni personali colpose e maltrattamenti di animali. E' per questi reati che una cinquantaduenne di Licata, dopo la sentenza della Corte di appello di Palermo che l'ha condannata a tre anni di reclusione, è stata arrestata e portata in carcere dai carabinieri.

Dal gennaio del 2018, la donna avrebbe picchiato l'anziana madre e la sorella disabile: schiaffi, pugni e perfino secchiate d'acqua gelide lanciate sulle vittime che dormivano. Anche il loro cane sarebbe stato brutalmente bastonato. Ad occuparsi delle indagini, dopo alcune segnalazioni, furono i carabinieri, coordinati dal pm Gloria Andreoli. A carico della donna venne posto il divieto di avvicinamento ai propri familiari e poi la licatese fu rinviata a giudizio. In primo grado, l'imputata è stata condannata a tre anni di reclusione e, di recente, è stato rigettato il ricorso dell'avvocato difensore Giuseppe Glicerio. I carabinieri della compagnia di Licata hanno dunque dato esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Agrigento e dopo le formalità di rito la cinquantaduenne è stata portata alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento.