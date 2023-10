"Picchia e ferisce l'anziana mamma": 54enne arrestato e posto ai domiciliari

Avrebbe picchiato, facendola rimanere ferita, la mamma sessantottenne. E' per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni personali che un saccense cinquantaquattrenne è stato arrestato dalla polizia che ha dato esecuzione alla misura cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca. Gip che su richiesta della Procura della Repubblica ha disposto per l'uomo gli arresti domiciliari. E l'indagato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato in una struttura socio-sanitaria.

Accade sempre più spesso purtroppo, un po' in tutta la provincia di Agrigento così come nel resto della penisola, che dei figli si scaglino contro i genitori, facendogli del male.