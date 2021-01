"Picchia e maltratta la madre", chiesto rinvio a giudizio per 51enne di Favara

Avrebbe picchiato, minacciato e insultato ripetutamente la madre. Per questo il sostituto procuratore Elenia Manno ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti un cinquantenne di Favara di cui non è possibile rivelare il nome perché questo comporterebbe - come è evidente - anche la diffusione dell'identità della vittima.

Tra le contestazioni mosse all'uomo vi sarebbe anche un episodio verificatosi nel marzo scorso quando lo stesso avrebbe colpito la madre costringendola a chiudersi dentro la camera da letto. Sarebbe stata poi proprio la donna a chiedere l'intervento delle forze di polizia. L'udienza preliminare è stata fissata il prossimo 15 febbraio davanti il gup del Tribunale di Agrigento Luisa Turco.