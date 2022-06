"Picchiò a morte un immigrato", condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione: arrestato 18enne

Deve scontare tre anni e quattro mesi di reclusione. E’ in esecuzione della sentenza irrevocabile di condanna, emessa dalla Corte d’appello di Palermo, che i carabinieri hanno arrestato A. L., diciottenne disoccupato, che risultava già essere sottoposto alla misura cautelare del collocamento in una comunità di Campobello di Licata.

Il giovane è stato, con il provvedimento di condanna, riconosciuto colpevole dei reati di tentato omicidio in concorso e lesioni aggravate. Era l’undici febbraio del 2020 quando, assieme ad altri licatesi, quindi in concorso, l’allora minorenne licatese avrebbero aggredito – per futili motivi, così emerse all’epoca dei fatti, – un extracomunitario. Un immigrato che, stando all’accusa, sarebbe stato picchiato a morte. Un uomo che, però, per fortuna, non perse la vita, ma che rimase gravemente ferito.

Sviluppata l’attività investigativa, il giovane licatese è finito sotto processo e poi è stato appunto condannato con sentenza – della Corte d’appello di Palermo - divenuta irrevocabile. Arrivato il provvedimento, i militari dell’Arma della stazione cittadina di Campobello e quelli della compagnia di Licata si sono recati dove appunto, in una comunità, si trovava – poiché sottoposto ad una misura cautelare - il ragazzo. E’ stato dato corso all’arresto e, al termine delle formalità di rito, il diciottenne licatese è stato ricollocato sempre nella medesima comunità campobellese dove, di fatto, dovrà espiare – per tentato omicidio in concorso e lesioni aggravate appunto - la pena, di tre anni e quattro mesi, per come disposto dall’autorità giudiziaria. Scontato naturalmente che il ragazzo, come già avveniva durante la misura cautelare alla quale era sottoposto, verrà sistematicamente controllato dalle forze dell’ordine, carabinieri di Campobello di Licata soprattutto.