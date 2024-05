Si apposta vicino casa dell'ex e chiede un chiarimento: 40enne picchiata finisce in ospedale

Una quarantenne agrigentina è finita al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio dopo essere stata aggredita e malmenata dall'ex fidanzato. La donna guarirà in pochi giorni, ma difficilmente dimenticherà quanto le è accaduto sol perché ha accettato di rincontrare, per parlare, il suo ex.

Tutto è accaduto nel quartiere del Quadrivio Spinasanta. La donna stava rientrando in casa quando ha incontrato, perché le faceva la posta, l'ex. Voleva parlare, voleva un chiarimento. E la quarantenne ha accettato. Verosimilmente, da parte dell'agrigentina c'è stato l'ennesimo rifiuto a tornare insieme. E l'uomo, poco più grande di lei, sarebbe andato su tutte le furie, scagliandosi - questa l'accusa - contro di lei.

La donna è stata soccorsa e portata in ospedale, mentre l'uomo si è dileguato. Sul posto, allertati da una telefonata al numero unico d'emergenza, sono accorsi i carabinieri della sezione Radiomobile.