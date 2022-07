Attività alimentari non in regola e lavori per realizzare il parcheggio di interscambio: sgomberati tre commercianti a posto fisso

Sgomberate tre attività commerciali alimentari a posto fisso da piazzale ex Saiseb e imposto il ripristino dei luoghi. A firmare i provvedimenti è stato il dirigente del quinto settore di palazzo dei Giganti, Gaetano Greco. Si tratta di attività che non sono state trovate in regola e che, di fatto, non hanno più i requisiti. Fra l'altro, occorre consentire i lavori per la realizzazione di un'opera pubblica: il parcheggio di interscambio.

Per chi esercitava attività artigianale a posto fisso è stato accertato, dai funzionari del Municipio, che occupava l'area pubblica senza essere in regola con i pagamenti del canone unico patrimoniale (ex Tosap), ma che era anche privo delle autorizzazioni per il commercio sulle aree pubbliche. E' stato inoltre accertato che la ditta alimentare non svolge più attività da circa 3 mesi. Decaduti i requisiti per il commercio su aree pubbliche e il contestuale possesso dello spazio concesso, il Comune ha disposto l'immediato sgombero delle aree interessate. Sono stati concessi 15 giorni di tempo per procedere, appunto, allo sgombero e al ripristino dello stato dei luoghi.

Stessa, identica, cosa anche per un'altra azienda che occupava l'area pubblica senza essere in regola con i pagamenti del canone unico patrimoniale (ex Tosap) e che è risultata cancellata dalla Camera di commercio dal settembre del 2017. La terza e ultima azienda alimentare è risultata non aver pagato l'ex Tosap e non aveva aggiornata la registrazione Dia sanitaria.