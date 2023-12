Mercato di piazza Ugo La Malfa, apertura straordinaria domenica 17 dicembre

Domenica 17 dicembre, in via straordinaria e in considerazione delle imminenti festività natalizie, si terrà il mercato di piazza Ugo La Malfa. A darne notizia è il sindaco Franco Miccichè che fa sapere di avere accolto positivamente l’istanza della Confederazione italiana esercenti commercianti.

Analoga decisione a Favara dove, nella stessa data, saranno collocate le bancarelle in via Capitano Fallea.