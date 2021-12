Piazza Ravanusella in stato di abbandono: comitati civici chiedono interventi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Con la presente, il nostro comitato “Uniti per Ravanusella”, sostenuto dai giovani del movimento culturale “Il Centro Storico di Agrigento”, vuole ancora una volta invitare l’Amministrazione comunale a provvedere nell’immediato a risolvere l’annoso problema che riguarda il cedimento del manto stradale di Piazza Ravanusella, il cui smottamento tra l’altro sta interessando l’intera zona, non solo quella nella quale in passato era presente il rifornimento di benzina. I commercianti delle attività presenti sul luogo, i proprietari delle strutture ricettive ed i residenti sono ormai stanchi di vedere trascurata questa situazione che di giorno in giorno si aggrava, portando non solo a disagi di carattere economico per le attività, ma anche un rischio per l’incolumità di chiunque si trovi di passaggio nella zona, così come dimostrato dal recente episodio in cui un’auto

si è ritrovata intrappolata in una voragine profonda circa 4 metri e l’automobilista ha riportato vari traumi. Siamo a ridosso del Natale e in tale ricorrenza si è soliti essere propositivi e speranzosi. Pertanto, certi che queste parole non passeranno inosservate, vi porgiamo i migliori auguri e vi invitiamo a prendere a cuore questo problema, senza più rimandare l’inizio dei lavori nell’attesa che la situazione si aggravi ancor di più.