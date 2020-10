Riapre al traffico la piazza Pirandello: ecco tutte le modifiche al traffico

Prima via alla porta del secondo piano del Comune, quello del sindaco, poi via libera al transito e alla sosta nelle aree intorno al Municipio.

L'amministrazione Micciché cerca la discontinuità anche con piccoli provvedimenti da quella Firetto e mette in campo due iniziative molto invocate da residenti e commercianti. In particolare sarà nuovamente riaperta al transito veicolare l'area antistante l'ingresso del Comune, con direzione di marcia verso piazza Sinatra.

Nei giorni scorsi sono state ripristinate le strisce pedonali ed eliminati i grandi vasi che fino ad ora recintavano la striscia di piazza compresa tra Palazzo San Domenico e la chiesa che si trova accanto ad esso. Nel nuovo provvedimento della Polizia locale è stata disposta inoltre la sosta alle autovetture - già in parte prevista - nei pressi dl museo civico e sul lato del panificio, mentre in piazza Sinatra sarà prevista la sosta libera sul lato sud nella porzioen che sovrasa la via Pietro Nenni (il belvedere Modugno, quindi). In via Empedocle, invece, si potrà sostare nella corsia lato mare che costeggia il pluripiano fino all'intersezione con la salita santa Lucia.