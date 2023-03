A darne notizia è l'assessore Gerlando Principato, che ha presenziato alla consegna delle aree alla ditta, per aprire il cantiere di riqualificazione che avrà una durata di 16 mesi, con un importo di spesa di 1.979.371 euro.

Dopo lunga attesa sono in fase di avvio i lavori in piazza Concordia a Villaseta. Gli interfventi prevederanno il rifacimento della pavimentazione, dell’illuminazione pubblica, dell’arredo urbano, degli attraversamenti pedonali, il superamento delle barriere architettoniche, il recupero del patrimonio edilizio esistente e il risanamento delle strutture ammalorate.

Piazza Concordia si rifà il look: via a lavori per quasi 2 milioni di euro