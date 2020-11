Libero Consorzio, le stabilizzazioni dei precari aspettano la Regione

Sono 128 i dipendenti a tempo determinato del Libero Consorzio di Agrigento che attendono oggi la stabilizzazione al Libero consorzio di Agrigento.

Il dato è stato confermato dall'approvazione da parte del commissario straordinario Alberto Di Pisa del piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022 che ha certificato la presenza di 531 unità di personale in totale, di cui 5 dirigenti. Proprio il documento evidenzia la "necessità di procedere alla stabilizzazione del personale", per quanto "la definizione delle procedure di stabilizzazione relative al personale precario e la relativa contrattualizzazione rimangono, non avendo l’Ente i fondi sufficienti, condizionate al mantenimento della copertura finanziaria della Regione Siciliana che dovrà adottare un apposito provvedimento legislativo che ne consenta la stabilizzazione".

L'Ente procederà comunque all'assunzione del dirigente tecnico - di cui oggi è sprovvisto a causa dei pensionamenti -.