Pianta organica delle farmacie vecchia di quasi 25 anni: il Cga ordina al Comune di effettuare la revisione

La pianta organica delle farmacie di Aragona, che risale all’ormai lontano 1998, va modificata dal Comune, ente al quale la legge attribuisce competenza in materia e capacità di azione in tal senso. Lo ha stabilito il Consiglio di giustizia amministrativa accogliendo il ricorso di un farmacista aragonese, I. P., che, stanco del “silenzio” da parte del Comune alla sua istanza, si è rivolto agli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia.

La legge, com’è noto, attribuisce ai Comuni la competenza a determinare le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche qualora, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, risultano mutamenti nella distribuzione della popolazione del Comune.

Dall’ultima revisione, che risale appunto al 1998, il tessuto urbano ddi Aragona si è esteso in aree sempre più periferiche con conseguente abbandono da parte della popolazione delle aree del centro storico dove attualmente insistono gran parte delle farmacie del paese.

Il farmacista aveva formalizzato all’amministrazione la richiesta di procedere ad una revisione della pianta organica delle farmacie operanti sul territorio comunale. Istanza rimasta” lettera morta” negli uffici comunali provocando così un evidente disagio alle farmacie, ma soprattutto ai cittadini costretti a spostarsi per l’acquisto dei farmaci.

In particolare gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno sostenuto che la ridefinizione dei confini delle circoscrizioni costituirebbe un atto dovuto da parte del Comune per via del mutato assetto demografico, topografico e socio-economico.

I Giudici amministrativi d’appello, alla luce delle vigenti disposizioni legislative, hanno dato atto che “Il legislatore statale attribuisce ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie coerentemente con l’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente ai bisogni effettivi della collettività: compito che si estrinseca in valutazioni discrezionali compiute dall’ente locale”

Pertanto ha ordinato al Comune di Aragona di procedere – entro 90 giorni - ad una “una rifissazione dei confini territoriali delle tre sedi farmaceutiche” tenendo conto dei “criteri previsti dalla legge” e degli “intervenuti mutamenti significativi nella distribuzione della popolazione comunale”.

Il Cga ha anche disposto, nell’ipotesi di inerzia del Comune di Aragona, che a tale riperimetrazione provveda - in via sostitutiva ed entro l’ulteriore termine di 120 giorni - l’assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica a tal fine nominato commissario ad acta.

Per effetto della suddetta sentenza, dunque, i confini delle sedi farmaceutiche di Aragona verranno finalmente rideterminati, in modo da garantire l’equa e capillare distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio comunale.