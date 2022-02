Cimitero di Piano Gatta, via ai lavori per la costruzione di 120 nuovi loculi

Cimitero di Piano Gatta, dopo una lunga fase di incertezza via ai lavori di completamento e ampliamento di 120 nuovi loculi. Ad annunciarlo sono stati il sindaco Francesco Miccichè e l'assessore alla Salute e ai Cimiteri Giovanni Vaccaro.

“Dare degna sepoltura ai nostri cari era ed è un impegno che mi ero preso con la città - dice in una nota - dopo aver seguito l’iter per l’ampliamento e il completamento dei loculi a Piano Gatta, siamo arrivati alla conclusione e per questo devo ringraziare gli uffici interessati per l’impegno profuso. I lavori, per un importo 90 mila euro, prevedono nello specifico l’ampliamento e la costruzione di 120 nuovi loculi. Questo permetterà finalmente di svuotare i magazzini e dare una degna sepoltura alle salme che erano in attesa".

Sul futuro della gestione del sito, al momento, nessuna novità: come noto mesi fa il Comune ha rescisso il contratto con la società che operava in project financing ma non ha ancora individuato chi dovrà occuparsi del luogo di sepoltura.