Aggiornamento del piano d'emergenza e della cartografia, Comune cerca funzionario direttivo tecnico

Il contratto è a tempo determinato (un anno) e parziale (32 ore settimanali). Il Comune di Agrigento ha avviato però una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per l'assunzione di un funzionario direttivo tecnico, categoria "D" con oneri a carico del dipartimento regionale di Protezione civile. Un funzionario direttivo tecnico che dovrà occuparsi dell'aggiornamento e revisione periodica del piano di emergenza comunale e della cartografia del piano di assetto idrogeologico.

Il Comune di Agrigento, per l’anno 2021, risulta beneficiario della somma di 30.454,68 euro per l’assunzione di figura professionale proprio per le attività di aggiornamento e revisione periodica del piano di emergenza comunale e della cartografia del piano di assetto idrogeologico. Il dipartimento regionale ha comunicato inoltre d'avviare la selezione pubblica per reperire figure professionali in possesso di laurea magistrale in scienze geologiche o ingegneria civile, dotate di comprovata esperienza nell’utilizzo di sistemi Gis e nella redazione di piani di Protezione civile con esperienza nella pianificazione idrogeologica, territoriale, paesaggistica e ambientale, entro dieci giorni dalla data di notifica, pena decadenza dal beneficio. Palazzo dei Giganti ha impegnato quindi la spesa di 500 euro per la pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica sulla Gurs – Serie concorsi.