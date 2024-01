Piano di lottizzazione "Regina" a Cannatello, contro Codacons e Legambiente

Ha provocato reazioni decise la notizia, pubblicata da Agrigentonotizie.it, dell'adozione da parte della giunta comunale di Agrigento di un vasto piano di edificazione nella zona di Cannatello denominato "Regina".

Questo perché, nonostante si tratti di un atto in larga parte già determinato da comissaria da acta nominati negli anni passati in seguito a diversi ricorsi alla giustizia amministrativa, l'ok dell'amministrazione comunale di fatto consentirà la realizzazione di un significativo numero di abitazioni (più di una trentina) che andanno a dividersi particelle di terreno da 2mila o 4mila metri quadrati.

"Non può passare inosservato, anche se il Consiglio Comunale è disattento sui temi dello sviluppo urbanistico, il regalo concesso dalla giunta Micciché a chi intende speculare specie sulla fascia costiera agrigentina - tuona ad esempio il Codacons -, proponendo lottizzazioni degne dei peggiori anni ’80, all’interno delle cosiddette zone 'C4' del Piano Regolatore Generale. Negli anni precedenti al 2015, il Consiglio comunale di Agrigento respinse alcune proposte di lottizzazione avanzate dalle lobby del cemento, e fu per questo duramente attaccato, persino con la strumentalizzazione del malcontento popolare da parte dei 'soliti noti'. I fatti sui quali chiederemo un approfondimento alle competenti Autorità - continua Giuseppe Di Rosa, in qualità di coordinatore per la Trasparenza degli enti locali del'associazione -, infatti, è la presenza di diversi corpi di fabbrica (ville e villette) all’interno del medesimo lotto, con ciò stravolgendo le previsioni del Piano Regolatore vigente che prevedeva, prima di tali recenti interpretazioni “favorevoli agli amici”, un’edificazione a bassa densità, con una sola villetta per ciascun lotto da almeno 2.000 metri quadrati. E’ incredibile come, sotto gli occhi di un Consiglio Comunale molto disattento, i nuovi speculatori possano contare sull’aiuto incondizionato della giunta Micciché per portare a termine disegni imprenditoriali sui quali esprimiamo più di una riserva e sui quali vigileremo, affinché Agrigento non sia ricordata, ancora una volta, come la capitale italiana dell’abusivismo edilizio".

Contraria nettamente al progetto è anche Legambiente, circolo "Rabat" di Agrigento. "L'articolo - scrivono -accende i riflettori su una tematica che è stata oggetto di discussione durante i lavori di elaborazione delle direttive generali al Piano regolatore nel 2019, quando Ordini professionali, associazioni, sindacati e molti altri portatori di interessi diffusi, si confrontarono sul futuro urbanistico della città. Legambiente fece notare che il Prg provato nel 2009 nonostante la popolazione non fosse aumentata nel decennio precedente, prevedeva di aumentare le superfici edificabili, assecondando immotivatamente un processo poco virtuoso di consumo di suolo. Non essendo necessario ulteriore patrimonio abitativo per nuovi residenti, si incentivava la realizzazione di nuove abitazioni per famiglie non residenti. Lo scenario futuro era da un lato, quello di realizzare una grande villettopoli, e dall'altro, incamerare immediatamente gli introiti derivanti dalla tassazione di una smisurata quantità di terreni edificabili. Questo fenomeno avviene in modo evidente con le zone C4 – case con orto. Con l'approvazione della lottizzazione 'Regina', che non ha creato dispiaceri a questa amministrazione comunale - concludono dall'associazione ambientalista -, si sta incentivando un processo che invece dovrebbe essere contenuto il più possibile, cercando, al contempo, di riomogeneizzare le parti di costruito nelle zone B (zone di completamento), cioè i lotti interclusi all'interno degli agglomerati come quello del Villaggio Mosè. La frammentazione dell'edificato determina una scarsa connettività ecologica, una bassa qualità paesaggistica e una generale compromissione delle funzionalità dei suoli".