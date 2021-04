Coronavirus e rischio contagi a scuola, i genitori lanciano petizione: attivare la Dad

Favara in zona rossa, numero dei contagi in crescita rapida, i genitori avviano una raccolta firme per sospendere le lezioni in presenza.

A creare un'apposita petizione sulla piattaforma Change.org è l'avvocato Giampiero Puccio. Un'iniziativa rilanciata e sostenuta anche dall'associazione Konsumer, guidata da Giuseppe Di Miceli in provincia di Agrigento, la qual ha "ricevuto numerose segnalazioni da parte dei propri iscritti, preoccupati per l'aumento dei contagi a Favara e per il perdurare delle lezioni in presenza nelle scuole. Molti genitori in via precauzionale a salvaguardia della salute dei propri figli, hanno deciso di inviare quest'ultimi a scuola a singhiozzo al fine di non compromettere la loro istruzione e tentando di evitare, per quanto possibile il contagio".

Pertanto, dice una nota, "in considerazione delle deroghe previste dal decreto legge del primo aprile 2021, che proroga fino al 30 aprile l’applicazione delle disposizioni del Dpcm del 2 marzo 2021, per le quali sono consentite le chiusure scolastiche da parte dei sindaci, ma 'solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-Cov-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica', potrebbe portare la sindaca e le autorità sanitarie a scegliere la via della prudenza, chiudendo le scuole a Favara".

Ecco il link per sottoscrivere la petizione: https://chng.it/vFGqcVbB,