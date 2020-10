Brutalmente pestato per un posteggio, la polizia identifica l'automobilista: scatta denuncia

I poliziotti della squadra Volante della Questura di Agrigento hanno identificato e denunciato l'autore della brutale aggressione, avvenuta lo scorso 30 settembre, in via Pirandello, ai danni di un quarantaduenne, a seguito di un litigio per un posteggio.

L'uomo, secondo quanto è stato ricostruito, sarebbe stato colpito con una testata al volto e un calcio al costato al termine di una lite scaturita dal fatto che aveva parcheggiato male l'auto impedendo al suo aggressore di uscire dal posteggio.

Dopo alcuni concitati minuti, il quarantenne è stato avvisato da alcuni conoscenti che avrebbe dovuto spostare la macchina e, uscendo dal locale, è scoppiato il litigio. Prima di andare via l'aggressore avrebbe pure colpito con un calcio il faro dell'auto.

L'uomo è stato portato in ospedale dove gli è stata riscontrata la frattura del setto nasale. Le testimonianze della vittima e dei passanti, che hanno annotato il numero della targa, hanno consentito di individuare l'autore dell'aggressione che è stato denunciato per lesioni personali e danneggiamento.