Atto di pirateria contro peschereccio lampedusano, la Lega: "Voltate le spalle ai pescatori"

Peschereccio di Lampedusa abbordato e quasi speronato in acque internazionali da una barca tunisina.

“Inaccettabile quanto accaduto stanotte a Lampedusa, quando un’imbarcazione siciliana è stata oggetto di un attacco di pirateria da parte di una barca tunisina. Purtroppo solo l’ultimo episodio di una lunga serie di eventi, in cui a rischiare sono sempre i nostri pescatori, che sono esposti in prima persona e che vedono calpestati i loro diritti" - hanno detto il senatore Stefano Candiani, segretario regionale della Lega Salvini premier, e Annalisa Tardino, europarlamentare componente della commissione Pesca, - .

"L’abbordaggio, quasi sfociato in speronamento, di una barca da pesca lampedusana, è avvenuto ad opera di una barca tunisina in acque internazionali, ma prospicienti la distanza delle 12 miglia (acque nazionali) - rendono noto - . Nonostante le molteplici segnalazioni pervenute alle autorità competenti, a seguito degli attacchi subiti dalle nostre marinerie, la situazione non migliora e le imbarcazioni della nostra flotta sono esposte a costanti e gravi pericoli. È più che mai urgente la definizione di una strategia di tutela di questo settore da parte del Governo nazionale, che continua a voltare alle spalle ai pescatori siciliani. Ci chiediamo cosa abbiano fatto Di Maio e la Lamorgese in occasione della loro ultima visita in Tunisia, oltre a regalare 11 milioni di euro per controllare gli sbarchi di migranti clandestini, che peraltro non si sono mai fermati” - concludono i due esponenti del Carroccio - .