Motopesca imbarca acqua, Guardia costiera e vigili del fuoco salvano equipaggio

Motopesca imbarca acqua, a circa 6 miglia dal porto di Licata. Quattro persone, i componenti dell'equipaggio, hanno rischiato grosso. A portarli in salvo sono stati i militari dell'ufficio circondariale marittimo, assieme ai vigili del fuoco.

Ricevuto l'Sos, subito è stato disposto l’invio della motovedetta Cp853, in grado di operare per attività di soccorso anche in condizioni meteo marine particolarmente avverse. Dirottata anche una nave mercantile e altri pescherecci che erano al lavoro a poche miglia dal peschereccio in difficoltà. Raggiunto il natante in pericolo, i militari della Capitaneria della motovedetta Cp853 ha prestato la prima assistenza all’equipaggio del peschereccio, cercando di limitare l’imbarco di acqua attraverso l’ausilio di pompe di esaurimento. Nel tratto di mare è giunta anche la motovedetta Cp771 con a bordo anche i vigili del fuoco del distaccamento Licata e idonea strumentazione (“Pompa barellabile” atta ad esaurire l’acqua a bordo del motopesca con rapidità).

I membri dell’equipaggio sono stati trasbordati sulla motovedetta e con l’ausilio di un motopesca, sopraggiunto per aiutare, il natante in pericolo è stato rimorchiato verso un cantiere navale. Solo grazie al proficuo coordinamento dei mezzi di soccorso in mare, alla collaborazione delle unità in ausilio e alla professionalità da parte degli operatori portuali - scrivono dalla Guardia costiera - si è potuto portare a termine l’operazione di soccorso senza alcun danno a persone, scongiurando anche un potenziale inquinamento ambientale dovuto all'affondamento dell’unità.