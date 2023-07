Pescatori tunisini diventati "pirati", il procuratore Vella: "Indagini difficili, servono gli interpreti"

"Sono diversi i pescherecci che depredano, con veri e propri blocchi navali, i barchini carichi di migranti. Pirati che portano via quelli che sono i beni più preziosi, cioè il motore della 'carretta' che resta alla deriva, ma anche contanti e cellulari, quindi quello che serve per chiedere aiuto e soccorso". Lo ha detto il procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella durante la conferenza stampa per il fermo di 4 tunisini, comandante ed equipaggio di un peschereccio tunisino. I fermati sono stati trovati in possesso di due motori rubati ai barchini, 5 cellulari e del denaro e non c'era ne pesce, o reti per la pesca.

"E' difficoltoso, da un punto di vista di polizia giudiziaria, sia per il numero di sbarchi e di migranti che arrivano a Lampedusa, lavorare sull'isola. E questo perché la priorità è l'alleggerimento dell'hotspot - ha aggiunto il procuratore Vella - . Mancano gli interpreti, sull'isola abbiamo i migliori investigatori, ma se non abbiamo interpreti non riusciamo a sentire e capire i migranti. Ma mancano anche i mediatori culturali, indispensabili per agganciare ogni possibile sfaccettatura dei racconti. E' stata un'attività corale che - ha concluso il procuratore reggente di Agrigento - ha coinvolto guardia costiera, perché tutto nasce come evento Sar di 3 barchini, poi è intervenuta la guardia di finanza e infine c'e' stato l'intervento della squadra mobile".