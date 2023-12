Pesca illegale e stock ittici alterati: sequestrati 200 chili di prodotto

Quasi 200 controlli che hanno permesso d'accertare 10 illeciti amministrativi, contestate sanzioni per 15.500 euro e sequestrati oltre 200 chili di prodotto ittico. In coincidenza con l'incremento di domanda dei prodotti ittici, che si registra in prossimità delle festività natalizie, la guardia costiera ha rafforzato il proprio impegno nel contrasto alle attività di pesca illegale. L'obiettivo è scongiurare quei comportamenti illegali che compromettono il prodotto ittico, soprattutto “Made in Italy”.

L’operazione complessa “Spinnaker”, in corso in questi giorni su tutto il territorio nazionale e che si protrarrà fino al mese di febbraio, vede in campo donne e uomini della guardia costiera impegnati in controlli, sia a terra che in mare. Tre le fasi dell’operazione in corso: una prima fase detta di “analisi”, che ha avuto luogo dal 13 al 30 novembre ed è servita a individuare i “target” di interesse, individuando le unità navali e gli operatori commerciali destinatari di un’eventuale verifica durante l’attività operativa. A questa ha poi fatto seguito una seconda fase “operativa” - dal 1 al 15 dicembre -, che ha permesso di attuare un contrasto diretto alle attività di pesca illegale, attraverso l’esecuzione delle verifiche preventivamente pianificate; infine, seguirà una terza fase durante la quale, in considerazione del particolare periodo dell’anno e della specificità delle realtà locali, i comandi territoriali potranno orientare meglio la loro azione di controllo.

L’obiettivo principale è quello di prevenire, individuare e contrastare qualunque forma di illegalità che possa pregiudicare in maniera significativa gli stock ittici e alterare il principio di leale concorrenza sul mercato a causa di comportamenti disonesti, che possano indebolire anche la capacità del cittadino di autodeterminarsi correttamente nella scelta del prodotto ittico. Un’operazione questa che tutela anche la maggioranza degli operatori del settore che agiscono nel rispetto della normativa e garantiscono prodotti di elevata qualità, primi fra tutti quelli provenienti della pesca italiana artigianale e costiera.

Nell’ambito della direzione marittima di Palermo, avente giurisdizione sul tratto di costa e di mare prospiciente dei Comuni costieri da Gela a Cefalù, incluse le Isole Pelagie, Pantelleria, le Egadi ed Ustica, sono stati effettuati 680 controlli ed accertati 57 illeciti amministrativi, sequestrati 7 attrezzi da pesca, 1 esercizio commerciale chiuso, contestate sanzioni pecuniarie che ammontano a oltre 93.000 euro, per un totale di circa 74 tonnellate di prodotto ittico sequestrato.