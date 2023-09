Pesca di frodo, sequestrati 300 chili di ricci e cetrioli di mare: 3 persone denunciate

Di notte avrebbero notato delle luci in mare e alla fine i sospetti si sono rivelati fondati. Militari dell’Ufficio circondariale marittimo della Guardia costiera di Sciacca, l’equipaggio della motovedetta CP 282 della Capitaneria di porto di Palermo, i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Sciacca e il personale delle Volanti del Commissariato di polizia saccense sono intervenuti in località Stazzone, a Sciacca, denunciando 3 persone, tutte di origini palermitane, che stavano effettuando pesca di frodo.

Il bilancio dell’intervento è di 100 chili di ricci e 200 chili di cetrioli di mare sequestrati. Ad effettuare le operazioni di sequestro è stata, in particolare, la Guardia costiera che ha anche provveduto ad elevare le contravvenzioni. In particolare sequestrati 1.000 esemplari di ricci (paracentrotus lividus) e poi altri esemplari di holothuria (comunemente detti cetrioli di mare o oloturie) vivi e contenuti all’interno di 14 secchi di plastica di colore bianco che, destinati al mercato estero, avrebbero raggiunto un profitto di circa 14mila euro. E’ stata sottoposta a sequestro anche l’intera attrezzatura da pesca utilizzata per la cattura di frodo.

Per la pesca degli esemplari di ricci è stata elevata una sanzione amministrativa di 2mila euro mentre i tre pescatori di frodo sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca in quanto le holothurie sono una specie protetta di cui è vietata la cattura in qualunque stato di crescita, il trasporto e la commercializzazione.

Le oloturie e i ricci, ancora vivi, sono stati rigettati in mare.