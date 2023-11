Personale Asp di Agrigento, in arrivo il pagamento delle indennità del sistema premiante

La Direzione strategica dell’Asp ha infatti disposto il pagamento dei corrispettivi del sistema premiante, relativo all’anno 2022, ai dipendenti aventi diritto. L’indennità viene corrisposta al termine delle verifiche compiute dall’Oiv, cui è affidato il compito di verificare valutare la performance dei dipendenti. Proprio a seguito dell’intenso monitoraggio compiuto dall’OIV sarà possibile liquidare, già con il cedolino stipendiale del mese di novembre, il 50% del compenso ai lavoratori di 68 unità operative già validate rispetto al totale delle 114 strutture complessive che compongono la consistenza aziendale. Per i dipendenti di altre 22 unità complesse valutate dall’Oiv nella seduta di mercoledì 22 novembre, il pagamento del 50% avverrà a dicembre o a gennaio al massimo mentre i lavoratori delle restanti strutture, i cui dirigenti non hanno fatto in tempo a consegnare nei limiti previsti le schede di valutazione individuali, riceveranno il compenso immediatamente a seguire.

La misura del 50% decisa dall’Asp sarà quindi corrisposta subito e in maniera progressiva al personale dipendente per non penalizzare i lavoratori e precederà il saldo finale per l’anno 2022 il cui importo, ovviamente, varierà in ragione del livello di performance raggiunto e sarà ratificato dalle valutazioni finali dell’OIV.