"Perseguita una persona a lui cara", libertà vigilata per 44enne

Perseguita, praticamente senza darle tregua, una persona a lui cara. La divisione Anticrimine della Questura, nelle ultime ore, in via precauzionale, lo ha però sottoposto alla misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata. E lo ha fatto in esecuzione di un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento. Il quarantaquattrenne di Agrigento dovrà rispettare dunque le prescrizioni che gli sono state imposte, indicazioni per evitare l’occasione di commettere, ancora una volta, il reato di atti persecutori. Fra queste, inevitabilmente, anche il divieto di avvicinarsi – in tutti i modi - alla persona oggetto di stalking.