Perseguita, picchia e minaccia la madre: Tar conferma ammonimento orale del questore

Aveva ricevuto un ammonimento orale da parte della Questura di Agrigento perché accusata dalla madre di reiterate aggressioni nei confronti della mamma dopo la separazione con il padre: il Tar conferma la misura nei confronti di una giovane agrigentina.

L'atto del questore risale al 2019 e giunge in seguito alla denuncia presentata dalla mamma della ricorrente: un racconto difficile, crudo, in cui la donna ha spiegato al questore dell'epoca come la figlia, a seguito della separazione dal padre avvenuta circa un anno prima, abbia tenuto "reiterate condotte vessatorie nei suoi confronti tali da determinare un grave stato di ansia, comportante conseguenze non solo psichiche, ma anche fisiche". Non solo, ma la donna avrebbe raccontato di essere stata picchiata dalla figlia tanto da essere finita in ospedale: il fatto sarebbe avvenuto perché quest'ultima voleva appropriarsi del telefono della mamma che aveva ripreso con un video una loro discussione.

La donna però non ha mai voluto denunciare la figlia, così la Questura ha disposto l'ammonimento contro cui la figlia ha proposto ricorso al Tar chiedendo venisse annullato perchè di fatto infondato.

Di parere contrario i giudici amministrativi, che hanno evidenziato come il provvedimento è giustificato dalla "sussistenza di soli elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, atto a determinare un perdurante e grave stato di ansia e paura nella vittima e a potenzialmente degenerare, se non fermato, in condotte costituenti reato".

Grande peso nella vicenda ha anche il potere discrezionale da parte del questore e l'urgenza di ricorrere in questo caso ad una misura "celere" per interrompere immediatamente l’azione persecutoria.

Così i giudici hanno ritenuto che se le condotte della figlia contro la madre non sono di per sè reati, "le stesse condotte sono state apprezzate dalla Questura in modo non irragionevole come implicanti atti persecutori commessi dalla ricorrente, come tali giudicate idonee, secondo il criterio del più probabile che non, tipico del diritto della prevenzione, a cagionare l’evento rappresentato dallo stato di grave ansia, determinato dalla condizione di prostrazione psicologica determinata nella madre della ricorrente, che è arrivata a pesare 38 kg, come ella dichiara, non smentita, nella istanza di adozione della misura di prevenzione".