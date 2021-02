"Perseguita l'ex compagna e le incendia la macchina", divieto di avvicinamento alla donna

Non potrà più avvicinarsi all'ex. Dovrà starle a distanza di almeno 500 metri, né potrà più provare a comunicare - né in forma epistolare, né con sms, whatsapp, facebook o telefono - con lei. Il cinquanottenne agrigentino - indagato per atti persecutori, lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato - dovrà inoltre andare via da Porto Empedocle. A suo carico, il gip del tribunale di Agrigento ha previsto anche la misura cautelare del divieto di dimora nella città marinara.

A dare esecuzione all'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, lunedì, sono stati i poliziotti del commissariato "Frontiera", coordinati dal vice questore aggiunto Chiara Sciarabba.

L’uomo, nei mesi scorsi, aveva iniziato una relazione sentimentale con una empedoclina di 34 anni. Stando a quanto è emerso dall'attività investigativa dei poliziotti del commissariato "Frontiera", durante questo periodo l'uomo avrebbe frequentemente vessato e umiliato la donna. Finita la relazione sentimentale, nei giorni scorsi l'agrigentino cinquantottenne si sarebbe reso protagonista anche di più danneggiamenti all'auto della trentaquattrenne: in due circostanze ha tagliato le ruote della macchina e poi ha incendiato la vettura. Il danneggiamento degli pneumatici prima e l'incendio dopo sarebbero stati ripresi - stando alle ricostruzioni della polizia - da telecamere di videosorveglianza.