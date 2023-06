"Sei una tossica", "Ti faccio togliere tuo figlio": dopo mesi di stalking 30enne chiede ammonimento per l'ex

Messaggi su messaggi per incontrarla e rivederla. E quando c'è riuscito, dopo un paio di occasioni, l'ha denigrata e intimorita ed ha iniziato a scriverle parole intimidatorie e offensive: "Consuma famiglie", "Sei bipolare", "Sei una tossica", "Ti faccio togliere tuo figlio, non vedo l’ora". A denunciare, ai poliziotti del commissariato di Canicattì, colui che era stato il suo ex - chiedendo un ammonimento - è stata una trentatreenne canicattinese.

Inutili, praticamente inutili, le promesse e i giuramenti per riconquistare la donna che, appunto, dopo tante insistenze, crescendo il suo terrore, s'è rivolta alla polizia. Nonostante la donna avesse bloccato il suo ex, un coetaneo, su tutti i social e le messaggerie, il canicattinese s'è spinto a contattare l'ex cognata e l'ex suocero.

L'uomo, di fatto, a quanto pare, non si sarebbe mai rassegnato alla fine della loro relazione. E si sarebbe comportato in modo di incutere timore nella sua ex, impedendole di vivere una vita tranquilla.