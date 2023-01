Le prime immagini dal covo di Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara

Il boss avrebbe trascorso l'ultima fase della sua latitanza, durata 30 anni, in un immobile che si trova in una viuzza circondata da case e negozi nel centro del paese. Pare che all'interno sia stati rinvenuti alcuni documenti, sui quali saranno eseguiti gli accertamenti, ma non c'era alcuna traccia di armi