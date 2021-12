Permessi illegittimi per tre immobili abusivi a Giallonardo? No al rinvio a giudizio di due imputati

Niente rinvio a giudizio per un tecnico del Comune di Realmonte e un funzionario della Sovrintendenza accusati di abuso di ufficio per la costruzione di tre fabbricati destinati a civile abitazione, realizzati nonostante la zona sarebbe stata sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluto e relativo.

Si tratta di Antonino Terrana, 64 anni, responsabile dell'Unità operativa per i Beni paesistici, naturali e naturalistici della Sovrintendenza ai Beni culturali e Giuseppe Vella, 62 anni, responsabile del settore Urbanistica ed edilizia del Comune di Realmonte. Il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha rigettato la richiesta di rinvio a giudizio del pm Maria Barbara Grazia Cifalinò.

Vella ha beneficiato della prescrizione, Terrana è stato prosciolto nel merito. Ai due imputati, che hanno nominato come difensori gli avvocati Giuseppe Scozzari e Giuseppe Dacquì, si contestava di avere autorizzato - Terrana rilasciando l'autorizzazione paesaggistica, Vella la concessione edilzia - la realizzazione di tre fabbricati a Giallonardo del tutto irregolari sotto vari profili.

Innanzitutto, secondo quanto ipotizzava la Procura, in quel tratto di mare, che ricade sulla fascia costiera, ci sarebbe stato un vincolo di inedificabilità sia assoluto che relativo. Inoltre, per alcune parti dei tre immobili, sarebbe stata violata la norma che vieta di costruire entro i 150 metri dalla battigia.

Tesi che sono state smentite dalla difesa attraverso una memoria tanto che lo stesso pm aveva ritenuto in gran parte chiarita la posizione dei due imputati e aveva chiesto il non doversi procedere per prescrizione e nel merito.