Migliaia di litri d'acqua si perdono da una falla sul marciapiede, la rabbia di un abitante: “Fermate questo spreco”

Uno zampillo d'acqua che, all'altezza del numero civico 120, affiora dal marciapiedi e che, da oltre 8 giorni, scorre continuamente in via Alessandro Manzoni ad Agrigento. Il problema è stato segnalato alla redazione di AgrigentoNotizie da un abitante della zona del campo sportivo. Ci ha anche detto che, poco distante dall'attuale perdita, recentemente, sono stati effettuati dei lavori di manutenzione alla condotta idrica, sempre per la comparsa in strada dell'acqua. Il residente, tramite AgrigentoNotizie, chiede un rapido intervento per evitare lo spreco del prezioso liquido e soprattutto per scongiurare che le falle alla condotta possano causare pericolose infiltrazioni negli edifici circostanti.