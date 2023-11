Falla nella condotta e acqua che zampilla ogni qualvolta è il turno di distribuzione: proteste al Villaggio Mosè

Secondo quanto raccontato ad AgrigentoNotizie, gli abitanti di via Paganini hanno segnalato, più volte, il problema ad Aica. Al momento, non c'è stato però nessun intervento

Non è acqua sorgiva. Né un "raggio di speranza". In via Nicolò Paganini, al Villaggio Mosè, l'acqua zampilla ogni qualvolta è il turno del servizio idrico. Ed è "frutto" di una falla nella condotta. Una perdita che, sistematicamente, si traduce in un importante spreco.

Gli abitanti della zona, più volte, secondo quanto raccontato ad AgrigentoNotizie, hanno segnalato il problema ad Aica. Non c'è stato però, almeno per il momento, nessun intervento. E non sono passati pochi giorni, ma - stando sempre a quanto narrato dai residenti - sono trascorsi più mesi. "Non interessa a nessuno, a quanto pare, che vi sia uno spreco di acqua, né che si determino allagamenti più o meno importanti" - hanno sbottato, stamani, gli abitanti di via Nicolò Paganini che, adesso, attraverso AgrigentoNotizie, tornano a chiedere, ma pubblicamente, un intervento di riparazione della condotta idrica.