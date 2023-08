"Due ore in attesa di essere visitata prima di perdere la bimba in grembo": presentato esposto contro i medici

Le fitte, le contrazioni e la corsa in ospedale dove sarebbe stata "parcheggiata", nella sala d'attesa del reparto di ginecologia, per ben due ore prima di essere visitata e ricevere la terribile notizia: il cuore della figlia, che avrebbe dovuto nascere entro pochi giorni, non batteva più.

Il padre della piccola, nonchè compagno della donna al nono mese di gravidanza, ha presentato una denuncia in procura chiedendo di sequestrare la cartella clinica e disporre l'autopsia sul corpicino. Il trentaduenne di Casteltermini, attraverso il suo legale Alfonso Neri, ha sollevato una serie di dubbi sull'operato dei medici dell'ospedale San Giovanni di Dio che hanno avuto in cura, martedì mattina, la compagna di dieci anni più giovane.

Secondo quanto illustrato nella denuncia il cuore della piccola batteva prima di presentarsi in ospedale. La donna sarebbe stata collocata per due ore in sala di attesa prima della visita e del tracciato che avrebbero evidenziato l'assenza di battito e, quindi, la morte della piccola. Il pubblico ministero Elettra Curto ha aperto un fascicolo di inchiesta sulla base della denuncia e adesso si attendono le decisioni in merito alle richieste formalizzate nell'esposto.