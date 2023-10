Malasanità

"Perde bimbo in grembo e diventa sterile per un'ipertensione non curata": l'atto di accusa dei consulenti del pm

Il collegio di esperti della procura punta l'indice, in particolare, su uno dei due medici imputati che, pur conoscendo la storia clinica della paziente, non avrebbe predisposto adeguate cure e terapie. La donna si presentò in ospedale alla 35esima settimana di gestazione accusando mal di testa