Tappa a Ribera per i ciclisti di "Per…corri la pace": incontro con il sindaco

Hanno fatto tappa anche a Ribera i ciclisti di "Per…corri la pace”, il progetto delle Acli bresciane che ha già raggiunto diverse città europee e quest'anno riguarda la Sicilia, a trent'anni dalle stragi di Capaci e Via D'amelio. Un modo per riflettere sui temi della legalità, della lotta alla mafie, alla corruzione, ai fenomeni di criminalità, per una politica trasparente, per la tutela dei diritti.

Ad accoglierli il sindaco Matteo Ruvolo, gli assessori Augello e Ragusa, il consigliere comunale Maria Angileri insieme agli avvocati Caltagirone e Palmieri in rappresentanza dei ciclisti Riberesi.

La sosta a Ribera è stata organizzata in collaborazione tra il Comune di Ribera, l'associazione Mtb Ribera e le aziende agricole Simone Chetta e Paolo Ganduscio.