Hanno incassato 6.700 euro per una pepita in oro grezzo ... falsa: truffato pensionato

Sono riusciti a farsi consegnare 6.700 euro in contanti quale compenso per la vendita di una pepita in oro grezzo, risultata però falsa. Un pensionato settantanovenne è stato raggirato, e dunque truffato, da tre individui ed ha perso tutti, o quasi, i suoi risparmi. E’ accaduto negli scorsi giorni, di mattina, lungo via Cappuccini a Sciacca. L’anziano è stato appunto avvicinato da tre sconosciuti gentilissimi che, parlando del più e del meno, hanno fatto cadere il discorso su una pepita in oro grezzo. Una pepita che erano disposti a cedere, a vendere, facendo fare un affare al pensionato. E così, di fatto, è stato: o almeno l’anziano ha pensato, ritenuto, di fare un affare. In realtà è stato raggirato e truffato, consegnando ben 6.700 euro in contanti per un falso.

Soltanto l’indomani, in serata, l’anziano ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri che hanno, di fatto, avviato le indagini per provare a dare un nome e cognome ai truffatori. Non sarà semplicissimo, di fatto, ma i militari dell’Arma – dopo aver, naturalmente, informato la Procura della Repubblica di Sciacca – hanno avviato un’inchiesta.

Truffe del genere si sono già registrate nell’Agrigentino. Non si tratta infatti né del primo caso e forse nemmeno dell’ultimo. Un po’ in tutta la provincia, partendo proprio dalla città dei Templi, nei mesi e negli anni passati si sono verificati fatti delinquenziali analoghi, sempre in danno di anziani. In passato, soprattutto ad Agrigento, erano stati lanciati appelli da parte delle forze dell’ordine. Inevitabile, naturalmente, anche adesso, l’appello alla massima prudenza per evitare, appunto, di incappare in simili, spiacevoli, episodi.