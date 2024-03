Pensionato e senza patente alla guida di un pullman di linea: scatta maxi multa

Non avrebbe dovuto stare in pantofole davanti la televisione, né a giocare a carte nel bar sotto casa. Ma certamente non poteva mettersi alla guida di un pullman e pure senza patente abilitata. È stato ritenuto "lavoratore in nero" il pensionato - e in quanto tale non assunto dall'azienda di autotrasporti - che è stato trovato alla guida del mezzo pesante dalla polizia Stradale di Agrigento. Tanto il sessantenne, quanto l'azienda di autotrasporti finiranno nei guai.

Il controllo è stato fatto dagli agenti della Polstrada, che fino a martedì sarà coordinata dal vice questore Andrea Morreale già trasferito a Palermo, nello slargo attiguo alla rotonda degli scrittori lungo la statale 640, la Agrigento-Caltanissetta. Alla classica domanda: patente e libretto, il sessantenne - che sul pullman di linea aveva decine di passeggeri - non ha saputo che rispondere. La patente per guidare l'autobus non ce l'aveva e, fra l'altro, l'agrigentino era in pensione da un po'. È stata elevata, per intanto, una maxi sanzione amministrativa. E del "caso" è stato informato anche l'ispettorato del lavoro.

