Tragedia a Naro, pensionato accusa un malore e muore carbonizzato

Tragedia a Naro. Un pensionato di 83enne è morto carbonizzato mentre stava lavorando la sua terra. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio. La vittima è Giovanni Terranova. Il pensionato, intento a pulire il terreno dalle sterpaglie, avrebbe accusato un malore per poi morire carbonizzato.

L’uomo è stato avvolto dalle fiamme. Inutili i tentativi d soccorso, per Giovanni Terranova - molto conosciuto in città - non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma anche i carabinieri e la polizia.