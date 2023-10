Ultimo giorno di lavoro per il capo reparto dei vigili del fuoco Enzo Spirio: il saluto dei colleghi

Saluti di commiato per il capo reparto dei vigili del fuoco di Agrigento, Vincenzo Spirio che oggi ha svolto il suo ultimo giorno di servizio al comando provinciale di Villaseta dove, dal 2021 è stato il responsabile del magazzino.

Spirio era entrato a far parte del corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 1992. Nel 1996 venne trasferito nell'Agrigentino dove ha proseguito la sua carriera. Tra le sue esperienze spiccano le attività svolte in occasione del terremoto di Catania del 2002 e quelle relativa agli eventi alluvionali che colpirono il centro Messinese di Giampilieri nel 2009. In mattinata la cerimonia di saluto presieduta dal comandante, Antonio Giulio Domante che, durante il suo discorso, ha evidenziato le doti umane e professionali del pompiere Enzo Spirio. La carriera del caporeparto dunque si chiude con il tradizionale saluto dei colleghi schierati nel piazzale della caserma e delle sirene dei mezzi di soccorso.