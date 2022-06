"Calunnia e maltrattamenti in famiglia": deve scontare 5 anni e mezzo, arrestato 56enne

E' stato condannato, e la sentenza è definitiva, per calunnia e maltrattamenti in famiglia. Un cinquantaseienne di Ribera è stato arrestato - in esecuzione del provvedimento dell'autorità giudiziaria - dai carabinieri della tenenza cittadina che lo hanno trasferito alla casa circondariale di Sciacca. Il cinquantaseienne dovrà scontare la pena di cinque anni e sei mesi.

I fatti per i quali l'uomo è stato condannato si riferiscono agli anni passati.