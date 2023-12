Pedopornografia, reveng porn e furto di identità digitale: pugno duro contro le aggressioni subite online

Sei le vittime identificate, due invece gli adescamenti, mentre il totale di denunciati è 10. Anche nell'Agrigentino, anche se spesso non se ne parla, esiste purtroppo l'odioso fenomeno della pedopornografia. E i dati del bilancio della sezione operativa per la sicurezza cibernetica, ieri, sono stati sottolineati dal questore di Agrigento Tommaso Palumbo che ha speso 15 anni della sua carriera nella polizia Postale e delle comunicazioni. "Anche su questo 'fronte' il nostro presidio è importantissimo, è punto di riferimento per il cittadino per tutte le possibili aggressioni che subisce nelle telecomunicazioni" - ha spiegato il questore - .

I casi di reveng porn registratisi - fra il primo dicembre dello scorso anno e il 30 novembre - sono stati cinque; 24 invece i casi di diffamazione, 25 quelli di sostituzione di persona, 6 le estorsioni, 6 le molestie, 2 i casi di stalking, 3 quelli di violazione della privacy, 1 di minacce, 2 i codici rossi e 18 i denunciati per reati contro la persona.

I furti di identità digitale sono stati invece ben 72 e nell'ambito del computer crimes 49 gli attacchi a privati e aziende. Esteso, ed è risaputo, il fenomeno delle truffe online: 131 le indagini avviate dai poliziotti della Postale e Telecomunicazioni. Le vittime maggiorenni delle truffe sono state 184, quelle over 65 ben 31, tre invece i minorenni. Elevato, anche elevatissimo, l'ammontare complessivo derubato: 848.979 euro, di cui 29.031 euro sono stati recuperati. I denunciati, per truffe online, sono stati 41.

L'attività di prevenzione ha permesso di controllare 288 uffici postali e 54 spazi virtuali, Gli incontri, per sensibilizzare gli studenti anche su questo fronte, con le scuole sono stati invece 12.