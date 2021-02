Pedane abbandonate a Punta Bianca, Mareamico: "Ecco l'inciviltà assoluta"

Un biglietto di "benvenuto" che non è stato per nulla gradito neppure dai residenti della zona

Pedane in legno abbandonate in ogni dove. E' quello che è accaduto, la scorsa notte, nei pressi di Punta Bianca. A denunciare l'accaduto è stata l'associazione ambientalista di Agrigento, Mareamico.

Un accumulo senza regole di pedane in pegno. Un biglietto di "benvenuto" che non è stato per nulla gradito neppure dai residenti della zona. "Questo - dice MareAmico - dimostra l'inciviltà assoluta di alcuni cittadini e lo scarso controllo del territorio".