Era andato in campagna per controllare il gregge: 41enne muore colpito da un fulmine

Si era recato in campagna, nel bel mezzo dell'ondata di maltempo che ieri pomeriggio si è abbattuta sull'Agrigentino, per controllare che le pecore allevate dal padre stessero bene.

Stefano Spoto, castelterminese impiegato in un'azienda vitivinicola, 41 anni, però, è stato colpito da un fulmine ed è morto folgorato in contrada Caruso. La morte è sopraggiunta sul colpo e per Spoto non c'è stato nulla da fare. L'uomo, padre di due bambini, si era recato presso la casa colonica della famiglia nella zona alta di Casteltermini per far ricoverare il gregge nell'ovile, sostituendosi all'anziano padre proprio date le condizioni meteo.

A scoprire il corpo, pare, un passante che ha subito allertato Carabinieri e 118.

Ad esprimere il cordoglio di un'intera comunità è il sindaco Filippo Nicastro. "Siamo profondamente affranti - ha scritto sui social -. Ci uniamo all'immenso dolore che ha colpito la famiglia Spoto - Mingoia. Quanto accaduto ieri pomeriggio lascia tutta la comunità di Casteltermini attonita e ammutolita: una tragica fatalità porta via un bravissimo ragazzo, un gran lavoratore, un marito e un padre esemplare. Ritenuto di interpretare il comune sentimento della cittadinanza, il sindaco proclama il lutto cittadino".

Le esequie si terranno domani, alle 16,30, alla chiesa Madre di Casteltermini.